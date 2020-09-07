 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     07.09.2020 08:01

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Зеленограде

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Зеленоград  пожар  погибшие 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – При проливке и разборе завалов на пожаре по адресу: ул. Зеленоград, к. 702 (ЗелАО) были обнаружены тела трёх погибших, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по Москве.

«В 05:16 прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. В 05:41 пожар локализован. В 5:51 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв. Квартира сильно захламленная», - отмечается в сообщении.

Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает, что в случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону «101».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Зеленоград  пожар  погибшие 

Возврат к списку

Лента новостей

08:13 Общество 60% россиян выступили за режим самоизоляции при ухудшении ситуации с COVID-19 - опрос

08:01 Происшествия Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Зеленограде

02:32 Общество Дожди и похолодание ожидаются в Москве с 7 по 11 сентября

02:22 В мире Греция с 7 сентября открывает границу для российских туристов

02:02 В России Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ могут вырасти в несколько раз

Актуальные материалы

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru