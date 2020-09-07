Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Зеленограде

7 сентября. Mossovetinfo.ru – При проливке и разборе завалов на пожаре по адресу: ул. Зеленоград, к. 702 (ЗелАО) были обнаружены тела трёх погибших, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по Москве.



«В 05:16 прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. В 05:41 пожар локализован. В 5:51 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв. Квартира сильно захламленная», - отмечается в сообщении.



Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает, что в случае обнаружения пожара необходимо звонить по телефону «101».