6 сентября. Mossovetinfo.ru – Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» на севере Москвы закрыт из-за аварии на линии электропередач, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Авиапарка».
Как сообщил представитель пресс-службы, около 04:00 произошла авария на линии электропередач в районе 3-й Хорошевской улицы. Были повреждены 4 кабеля, в результате электричество перестало поступать в здание.
Когда будет восстановлена подача электроэнергии – неизвестно. У станции метро «ЦСКА» организовано оповещение граждан о закрытии «Авиапарка». Кроме того, чтобы избежать пробок, регулируется движение на дублере при въезде на парковку ТРЦ.
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