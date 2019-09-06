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Происшествия     06.09.2019 14:49

ТРЦ «Авиапарк» закрыли из-за аварии на линии электропередач

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Теги:  ТРЦ  Авиапарк  авария  закрытие 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Торгово-развлекательный центр «Авиапарк» на севере Москвы закрыт из-за аварии на линии электропередач, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Авиапарка».

Как сообщил представитель пресс-службы, около 04:00 произошла авария на линии электропередач в районе 3-й Хорошевской улицы. Были повреждены 4 кабеля, в результате электричество перестало поступать в здание.

Когда будет восстановлена подача электроэнергии – неизвестно. У станции метро «ЦСКА» организовано оповещение граждан о закрытии «Авиапарка». Кроме того, чтобы избежать пробок, регулируется движение на дублере при въезде на парковку ТРЦ.


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Теги: 
ТРЦ  Авиапарк  авария  закрытие 

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