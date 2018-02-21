В ДТП на Ленинградском шоссе у дома 51 в автобусе пострадавших нет – Мосгортранс

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ДТП на остановке с участием автобуса 905-го маршрута в автобусе пострадавших нет. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Мосгортранса.



«Сегодня около 10:40 в районе дома 51, стр. 14 по Ленинградскому шоссе водитель легкового автомобиля совершил наезд на остановившийся на остановке автобус 905-го маршрута. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал», - сообщили в Мосгортрансе.



Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.