В ДТП с автобусом маршрута №619 на востоке Москвы никто не пострадал

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Никто не пострадал в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса №619 на ул. 15-я Парковая, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.



«По предварительной информации, столкновение автомобиля и автобуса произошло на перекрестке. В результате ДТП пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута №619 произошло сегодня около 13:40 на ул. 15-я Парковая, в районе д. 37.



Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.