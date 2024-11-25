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Происшествия     02.12.2024 15:19

В ДТП с автобусом маршрута №619 на востоке Москвы никто не пострадал

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Теги:  автобус  ДТП  Москва  Госавтоинспекция 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Никто не пострадал в результате ДТП с участием автомобиля и автобуса №619 на ул. 15-я Парковая, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

«По предварительной информации, столкновение автомобиля и автобуса произошло на перекрестке. В результате ДТП пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута №619 произошло сегодня около 13:40 на ул. 15-я Парковая, в районе д. 37.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Теги: 
автобус  ДТП  Москва  Госавтоинспекция 

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