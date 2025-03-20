Другие материалы
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Происшествия
26.03.2025, 12:03
В финансировании терроризма суд признал жителя Орехово-Зуево – СК
26 марта — Mossovetinfo.ru — В Московской области житель Орехово-Зуево признан виновным в финансировании терроризма...
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Происшествия
25.03.2025, 14:23
Многоэтажный дом в Махачкале, где произошел взрыв, не был еще полностью заселен - глава Дагестана
25 марта — Mossovetinfo.ru — Многоэтажному дому в Махачкале на улице Имама Шамиля, где произошел взрыв газа, нанесен ...
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Происшествия
20.03.2025, 09:23
Израиль заявил о начале наземной операции в секторе Газа — ЦАХАЛ
20 марта — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) усиливает контроль над центральной частью коридора Нецар...