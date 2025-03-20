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Происшествия     26.03.2025 12:03

В финансировании терроризма суд признал жителя Орехово-Зуево – СК

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Теги:  ГСУ СК  Московская область  УФСБ  уголовное дело  финансировании терроризма  суд  наказание 

26 марта — Mossovetinfo.ru — В Московской области житель Орехово-Зуево признан виновным в финансировании терроризма. Собранные следователем следственного отдела по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю, сообщает официальный финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)России по Московской области.

Уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) возбуждалось по материалам УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, а также ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 6 и 26 марта 2021 года подсудимый, находясь около торгового центра в городе Орехово-Зуево и желая передать денежные средства на финансирование терроризма, осуществил банковские переводы денежных средств на карту, владельцем которой являлось лицо, осуществляющее финансирование международной террористической организации. В феврале 2023 года получатель денежных переводов был осужден за совершение ряда преступлений террористической направленности (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 205. 1 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ)», - сообщает ГСУ СК .

По уголовному делу проведены допросы, осмотры, обыски, проанализированы детализации телефонов, изучены сведения о движении по счетам, собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения и приговора.

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Теги: 
ГСУ СК  Московская область  УФСБ  уголовное дело  финансировании терроризма  суд  наказание 

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