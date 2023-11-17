В городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин

20 ноября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Электросталь Московской области силами ПВО отражена атака беспилотника (БПЛА, летевшего на Москву, сообщают мэр Москвы и Минобороны РФ в ночь на понедельник, 20 ноября, в своих официальных telegram-каналах.



"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин.



"19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.



Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области", - сообщило Минобороны РФ.