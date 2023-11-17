Другие материалы
-
Происшествия
20.11.2023, 09:34
В городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин
20 ноября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Электросталь Московской области силами ПВО отражена атака беспилот...
-
Происшествия
19.11.2023, 11:18
"Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье - Собянин
19 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — "Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье, сообщил мэр М...
-
Происшествия
17.11.2023, 18:16
139 человек задержано после массовой драки в районе Свиблово г. Москвы
17 ноября — Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали 139 участников конфликта на строительном объекте в районе ...