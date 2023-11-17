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Происшествия     20.11.2023 09:34

В городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотник  Москва  Московская область  Электросталь  Минобороны  Собянин 

20 ноября — Mossovetinfo.ru — В городском округе Электросталь Московской области силами ПВО отражена атака беспилотника (БПЛА, летевшего на Москву, сообщают мэр Москвы и Минобороны РФ в ночь на понедельник, 20 ноября, в своих официальных telegram-каналах.

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил Собянин.

"19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области", - сообщило Минобороны РФ.

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Теги: 
БПЛА  беспилотник  Москва  Московская область  Электросталь  Минобороны  Собянин 

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