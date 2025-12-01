В Китае казнили топ-менеджера государственной инвестиционной компании

9 декабря — Mossovetinfo.ru — Бывший генеральный директор государственной инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэй был казнен в Китае по приговору суда за получение взяток, сообщает Reuters. Его бывший руководитель Лай Сяоминь был казнен в 2021 году за аналогичные преступления.



С одобрения Верховного народного суда утром 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор в отношении осужденного Бай Тяньхуэя, — отмечено в сообщении.



Следствие установило, что в период с 2014 по 2018 год Бай Тяньхуэй, злоупотребляя своим служебным положением, помогал различным лицам в приобретении проектов и получении корпоративного финансирования. В обмен на это он получил незаконное вознаграждение на общую сумму 1,1 млрд юаней (около $156 млн).



Также сегодня Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что из США, на основе оперативно представленных Генпрокуратурой РФ иностранным коллегам необходимые материалов был депортирован обвиняемый в мошенничестве на сумму более 123 млн рублей россиянин Заир Сямиуллин.Сегодня в аэропорту Домодедово в Москве он задержан российскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности.