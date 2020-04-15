15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сотрудников Главного управления разведки МинобороныУкраины, которые занимались вербовкой российских граждан, подготовкой терактов и сбором сведений, составляющих государственную тайну, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.
Вскрытая группа курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым. В группу входили военнослужащая ВС России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений, составляющих государственную тайну, а также гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Гражданин Украины заключен под стражу. В отношении женщины, учитывая наличие у нее несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
17:47 Город (Москва и область) Собянин ввел третий пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса в Москве
17:24 Происшествия В Крыму задержали украинских разведчиков, планировавших теракты - ФСБ
16:30 Власть Путин попросил регионы постоянно оценивать эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом
16:24 Власть Путин поручил доработать список системообразующих предприятий
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель