15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сотрудников Главного управления разведки МинобороныУкраины, которые занимались вербовкой российских граждан, подготовкой терактов и сбором сведений, составляющих государственную тайну, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.



Вскрытая группа курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым. В группу входили военнослужащая ВС России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений, составляющих государственную тайну, а также гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Гражданин Украины заключен под стражу. В отношении женщины, учитывая наличие у нее несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.