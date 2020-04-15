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Происшествия     15.04.2020 17:24

В Крыму задержали украинских разведчиков, планировавших теракты - ФСБ

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Теги:  ФСБ  Украина  шпионаж  теракты  задержание 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Крыму сотрудников Главного управления разведки МинобороныУкраины, которые занимались вербовкой российских граждан, подготовкой терактов и сбором сведений, составляющих государственную тайну, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

Вскрытая группа курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым. В группу входили военнослужащая ВС России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений, составляющих государственную тайну, а также гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Гражданин Украины заключен под стражу. В отношении женщины, учитывая наличие у нее несовершеннолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
ФСБ  Украина  шпионаж  теракты  задержание 

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