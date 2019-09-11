11 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой бесконтактной оплаты проезда произошел на турникетах московского метро утром 11 сентября, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что банк ВТБ, который является банком-эквайером, уже ведет работы по обновлению программного обеспечения, проблема с бесконтактной оплатой должна быть решена в течение нескольких часов.