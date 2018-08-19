19 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина застрелил бывшую жену в Москве и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает на сайте следственного комитета.
Убийство произошло утром 19 августа около продуктового магазина на Башиловской улице (САО). Женщина скончалась на месте, после этого мужчина покончил жизнь самоубийством.
10:48 Происшествия В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством
10:37 Город (Москва и область) Все московские школы имеют равные возможности - мэр
10:26 Город (Москва и область) 373 семьи уже получили квартиры по программе реновации - Собянин
10:03 Город (Москва и область) В Москве с начала года появились шесть новых объектов здравоохранения
18:32 Другое ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу
14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа
13:20 Общество Самый массовый ночной велопарад пройдёт в Москве 4 августа
11:21 Город (Москва и область) Московские власти не видят необходимости в повышении стоимости парковки
10:43 Город (Москва и область) Кто может бесплатно ездить в электричках
08:27 Общество Москвичи могут поделиться идеями о векторах цифрового развития мегаполиса