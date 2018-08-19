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Происшествия     19.08.2018 10:48

В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством

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Теги:  убийство 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина застрелил бывшую жену в Москве и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает на сайте следственного комитета.

Убийство произошло утром 19 августа около продуктового магазина на Башиловской улице (САО). Женщина скончалась на месте, после этого мужчина покончил жизнь самоубийством.


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Теги: 
убийство 

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