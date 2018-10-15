15 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» против граждан, которые в субботу 13 октября забросали файерами и яйцами здание приемной ФСБ в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции и МВД.
Инцидент произошел около 21:30 вечера. Группа неизвестных забросала здание куриными яйцами и пиротехническими патронами.
Комендантская группа ФСБ задержала на месте происшествия жителя подмосковных Люберец и 16-летнего подростка. Оба были доставлены в отдел полиции. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего несовершеннолетнего подростка отпустили домой. Второй задержанный до сих пор находится в отделе полиции.
Устанавливаются личности остальных участников инцидента и роль каждого из них в случившемся.
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