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Происшествия     15.10.2018 13:02

В Москве возбудили уголовное дело против граждан, забросавших яйцами и файерами приемную ФСБ

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Теги:  ФСБ  полиция  уголовное дело  хулиганство 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» против граждан, которые в субботу 13 октября забросали файерами и яйцами здание приемной ФСБ в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции и МВД.

Инцидент произошел около 21:30 вечера. Группа неизвестных забросала здание куриными яйцами и пиротехническими патронами.

Комендантская группа ФСБ задержала на месте происшествия жителя подмосковных Люберец и 16-летнего подростка. Оба были доставлены в отдел полиции. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего несовершеннолетнего подростка отпустили домой. Второй задержанный до сих пор находится в отделе полиции.

Устанавливаются личности остальных участников инцидента и роль каждого из них в случившемся.


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Теги: 
ФСБ  полиция  уголовное дело  хулиганство 

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