15 октября. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» против граждан, которые в субботу 13 октября забросали файерами и яйцами здание приемной ФСБ в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции и МВД.



Инцидент произошел около 21:30 вечера. Группа неизвестных забросала здание куриными яйцами и пиротехническими патронами.



Комендантская группа ФСБ задержала на месте происшествия жителя подмосковных Люберец и 16-летнего подростка. Оба были доставлены в отдел полиции. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего несовершеннолетнего подростка отпустили домой. Второй задержанный до сих пор находится в отделе полиции.



Устанавливаются личности остальных участников инцидента и роль каждого из них в случившемся.