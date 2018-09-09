9 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи московского управления СКР возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на официальном сайте ведомства.
По версии следователей, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, состоявшегося 9 сентября, мужчина нанес полицейскому удары в голову. Полицейский получил телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что один из участников несанкционированной акции задержан за сопротивление и противодействие сотруднику полиции.
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