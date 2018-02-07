В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в «ПО «Теплотехник» - СК

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты руководством ООО «ПО «Теплотехник» зарплаты, хотя «финансовая возможность на то имелась», - сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве (СК).



По версии следствия, в период 2016-2017 годов руководство ООО «ПО «Теплотехник» «полностью не выплачивало заработную плату работникам. При этом финансовая возможность на то имелась».



«Сумма задолженности перед пятью сотрудниками организации составила свыше 1 млн. рублей», - сообщает СК.