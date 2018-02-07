Другие материалы
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Происшествия
08.02.2018, 10:15
В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в «ПО «Теплотехник» - СК
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты руководством ООО «ПО «Теплотехник» зарплаты, хотя «финансовая возможность на то имелась», - сообщает управление Следственно...
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Происшествия
07.02.2018, 13:56
Сбежавшую лошадь, скакавшую галопом против движения, полиция СЗАО Москвы остановила и вернула владельцам
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Коня Гришу, скакавшего галопом против движения на проезжей части в районе Хорошево-Мневники, «удалось остановить» сотрудникам патрульно-постовой службы. После разбора с...
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Происшествия
07.02.2018, 11:48
Насмерть придавило 2-летнюю девочку ламповым телевизорам в Подмосковье
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В Наро-Фоминском районе проводится проверка по факту смерти 2-летней девочки, которая 6 февраля была доставлена в приемное отделение Апрелевкой районной больницы «с диаг...