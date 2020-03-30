30 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 212 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве выявлено 1226 случаев заболевания.
Всего по России зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом.
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве с 28 марта введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.
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