19 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве и убийстве москвича в 2018 году, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
В июне 2018 года мужчина, проживавший в Москве, на улице Юных Ленинцев, перестал выходить на связь с родственниками. В январе 2019 года родственники обратились в полицию и заявили, что пропавший не планировал покидать место жительства и прерывать связь. Следователи установили, что через месяц после исчезновения, квартира мужчины была продана, а на его имя был взят кредит в банке.
В результате следственных действий были установлены двое мужчин 1977 и 1986 года рождения, которые причастны к продаже квартиры. В ходе допроса один из них указал на место захоронения пропавшего мужчины. При этом, задержанный сообщил, что мужчина скончался в ходе совместного распития спиртных напитков на даче, после чего задержанный позвонил своему знакомому, вместе с которым они захоронили тело.
Назначены экспертизы, для установления всех обстоятельств дела, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения задержанным, в виде заключения под стражу.
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