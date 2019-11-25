25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены, сообщается на официальном сайте столичного главка СК РФ.



По данным следствия, 24 ноября в квартире жилого дома по улице Короленко, мужчина в ходе ссоры нанес женщине не менее трех ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений 43-летняя женщина скончалась в больнице.



Супруг погибшей – мужчина 1974 года рождения – был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.