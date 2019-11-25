25 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены, сообщается на официальном сайте столичного главка СК РФ.
По данным следствия, 24 ноября в квартире жилого дома по улице Короленко, мужчина в ходе ссоры нанес женщине не менее трех ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений 43-летняя женщина скончалась в больнице.
Супруг погибшей – мужчина 1974 года рождения – был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
10:57 Власть Гендиректор «Российского экологического оператора» Буцаев отправлен в отставку
10:35 Город (Москва и область) В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
10:03 Происшествия В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги
09:42 Власть С 2020 года в России вырастет утилизационный сбор на автомобили
09:27 Город (Москва и область) Акция «Правильная забота – здоровый питомец» пройдет в Москве с 25 ноября по 2 декабря
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы