Другие материалы
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Происшествия
16.04.2021, 12:35
По делу замглавы департамента экономической политики Москвы проходят еще два фигуранта
16 апреля. Mossovetinfo.ru — По делу задержанного замглавы департамента экономической политики Москвы Леонида Костромы проходят еще два фигуранта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресн...
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Происшествия
16.04.2021, 11:47
В Москве задержан замглавы департамента экономической политики столицы
16 апреля. Mossovetinfo.ru — Заместитель главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан правоохранителями, сообщает ТАСС. Заместитель председателя Обществен...
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Происшествия
15.04.2021, 20:52
Чиновник московской мэрии задержан по подозрению в получении взятки
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Чиновник московской мэрии задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает «Интерфакс», задержанный – заместитель руководителя департамента экономической политики и...