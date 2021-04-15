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Происшествия     16.04.2021 11:47

В Москве задержан замглавы департамента экономической политики столицы

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Теги:  полиция  задержание  чиновники  департамент экономической политики Москвы 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Заместитель главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан правоохранителями, сообщает ТАСС.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев рассказал, что Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, однако при этом заявил, что не знаком с подробностями уголовного дела, в рамках которого задержали чиновника.

Свой нынешний пост Леонид Кострома занял летом 2020 года. Ранее он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультировал федеральные и региональные власти, госкомпании и институты развития по вопросам экономики и инвестиций.

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Теги: 
полиция  задержание  чиновники  департамент экономической политики Москвы 

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