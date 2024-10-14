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Происшествия     16.10.2024 11:48

В Москве задержаны двое соучастников аферы, в ходе которой пенсионерка лишилась около 8 млн рублей

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Теги:  МВД  аферисты  задержание  пенсионерка  безопасный счет 

16 октября — Mossovetinfo.ru — В Москве задержаны двое соучастников аферы, в ходе которой пенсионерка лишилась около 8 млн рублей, сообщается на официальном канале полиции - на МВД МЕДИА.

«Жертвой мошенников оказалась 87-летняя жительница столицы. В течение нескольких дней пожилой женщине через мессенджер звонили мнимые сотрудники различных государственных и силовых структур, и убеждали её для сохранности поместить все имеющиеся деньги на «безопасный счёт». За неделю введённая в заблуждение пенсионерка обналичила свои сбережения и передала двум разным курьерам порядка 8 млн рублей», - отмечается в сообщении.

Также сообщается:
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики с разницей в несколько дней вышли на след обоих посыльных. Ими оказались 18-летний житель Барнаула и 19-летний житель Новосибирска.
— Молодые люди действовали по указанию своих кураторов и специально для этих целей прибыли в Москву. Похищенную наличность злоумышленники через платёжный терминал перевели аферистам, так и не успев получить вознаграждение.
— Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото (скрин): МВД МЕДИА

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Теги: 
МВД  аферисты  задержание  пенсионерка  безопасный счет 

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