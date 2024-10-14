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В Москве задержаны двое соучастников аферы, в ходе которой пенсионерка лишилась около 8 млн рублей
16 октября — Mossovetinfo.ru — В Москве задержаны двое соучастников аферы, в ходе которой пенсионерка лишилась около...
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15.10.2024, 14:53
На юго-западе Москвы взорвали устройство в машине предпринимателя
15 октября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура г. Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужден...
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14.10.2024, 15:47
В аэропорту Антальи задержали россиянку, бросившую новорожденного ребенка в унитаз, и ее подругу
14 октября — Mossovetinfo.ru — В аэропорту Антальи в унитазе уборщица обнаружила новорожденного ребенка в унитазе в ...