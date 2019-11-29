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Происшествия     29.11.2019 15:07

В Москве «заминировали» Басманный суд и Мосгорсуд

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Теги:  телефонный терроризм  Басманный суд  Мосгорсуд  угроза взрыва  эвакуация 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – Здания Мосгорсуда и Басманного районного суда Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва.

По имеющимся данным поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Известно, что из здания Басманного суда эвакуировано около 300 человек. Ранее были эвакуированы здания Пресненского и Черемушкинского судов. В результате проверки взрывных устройств в зданиях не обнаружили.

«Минирование» зданий судов происходит в Москве второй день подряд. В четверг, 28 ноября поступили анонимные сообщения о минировании зданий Басманного, Останкинского, Мещанского, Кузьминского и Тверского судов.


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Теги: 
телефонный терроризм  Басманный суд  Мосгорсуд  угроза взрыва  эвакуация 

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