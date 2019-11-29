29 ноября. Mossovetinfo.ru – Здания Мосгорсуда и Басманного районного суда Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва.
По имеющимся данным поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Известно, что из здания Басманного суда эвакуировано около 300 человек. Ранее были эвакуированы здания Пресненского и Черемушкинского судов. В результате проверки взрывных устройств в зданиях не обнаружили.
«Минирование» зданий судов происходит в Москве второй день подряд. В четверг, 28 ноября поступили анонимные сообщения о минировании зданий Басманного, Останкинского, Мещанского, Кузьминского и Тверского судов.
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