5 ноября, Mossovetinfo.ru - По предварительным данным в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме погибло 13 человек, пять человек получили в результате пожара легкие травмы,сообщил Губернатор Сергей Ситников
в своем аккаунте в Телеграмм.
"Открытое горение ликвидировано в 7.29 утра. По предварительным данным, жертвами пожара стали 13 человек. Информация уточняется", - сообщил Ситников прибывший на место пожара. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе "Полигон".
ГУ МЧС России по Костромской области сообщило, что сообщение о пожаре в кафе "Полигон" в г. Кострома, ул. Никитская поступило в 02:37 05.11.2022 г.
"В 02:37 05.11.2022 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области
поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон" в г. Кострома, ул. Никитская. На месте возгорания работают подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работает губернатор Костромской области, чтобы проконтролировать как организованы работы и помощь людям. Информация оперативная и подлежит уточнению", - отмечается в сообщении.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон», расположенном на улице Никитской в городе Костроме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает следственное управление СК России по Костромской области
в сообщении от 08:46 5 ноября 2022 года.
"Ночью 5 ноября 2022 года поступило сообщение о возгорании в кафе «Полигон». Посетители кафе были эвакуированы. По предварительным данным в результате пожара погибли семь человек, количество погибших и пострадавших устанавливается", - также сообщает СУ СК России по Костромской области.
"В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле", - сообщает СУ СК России по Костромской области.
По предварительной информации причиной пожара стал выстрел из ракетницы в потолок, сделанный одним из посетителей после "потасовки".