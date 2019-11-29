29 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с банковскими картами стали использовать в России, сообщают «Известия».



Мошенники якобы забывают банковскую карту в банкомате, следующий человек вынимает ее из картоприемника, чтобы воспользоваться банкоматом. После этого человек «забывший» карту возвращается за ней, человек, вытащивший карту, возвращает ее владельцу. После этого владелец карты проверяет баланс и заявляет, что у нег с карты только что сняли 5-10-15 тысяч рублей.



После этого «пострадавший» угрожает вызвать полицию, и напоминает, что на карте отпечатки человека, вытащившего карту. Его версию подтверждают 1-2 подставных свидетеля. При помощи психологического давления и угроз жертву заставляют вернуть «украденные» деньги.



Жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди, расчет делается на быстрый испуг потерпевших. Эксперты рекомендуют не доставать чужие карты из банкомата, через 60 секунд банкомат автоматически ее съест. Но даже если вы достали чужую карту, не надо боятся вызова полиции. Все транзакции с картой фиксируются банком, а над банкоматами есть видеокамеры. Поэтому мошенникам не удастся доказать свою версию о том, что вы похитили деньги с их карты.