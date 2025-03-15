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Происшествия     15.03.2025 22:14

В центре Москвы водитель BMW сбил четырех пешеходов на остановке

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Теги:  остановка  пешеходы  водитель  опьянение  пострадавшие  уголовное дело  ЦАО  Москва  ДТП  СКР  прокуратура 

15 марта — Mossovetinfo.ru — Установление обстоятельств ДТП на ул. Кожевническая в центре Москвы, где водитель BMW сбил четырех пешеходов, поставлено на контроль Прокуратуры Центрального административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на тротуар, где находились пешеходы.
В результате дорожной аварии есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
Предварительно, мужчина 1987 г.р., управлявший автомобилем, имеет признаки опьянения», - сообщает прокуратура Москвы.

Возбуждено уголовное дело.

«15 марта 2025 года на ул. Кожевническая в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. Количество пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы


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Теги: 
остановка  пешеходы  водитель  опьянение  пострадавшие  уголовное дело  ЦАО  Москва  ДТП  СКР  прокуратура 

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