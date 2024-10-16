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Происшествия     23.10.2024 21:10

В Турции произошла террористическая атака направленная на объекты аэрокосмической компании

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Теги:  Турция  теракт 

23 октября — Mossovetinfo.ru — В результате теракта на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ погибли 4 человека, еще 14 получили ранения. Об этом сообщает агентство АНАДОЛУ со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Йерликая.

По словам министра, нейтрализованы двое террористов, совершивших нападение. Один из террористов - женщина, уточнил Йерликая.

Министр внутренних дел сообщил, что трое из 14 человек, пострадавших в результате теракта на объекте TUSAŞ в районе Кахраманказан турецкой столицы, находятся в тяжелом состоянии.

«Работы по идентификации террористов продолжаются. Как только их личности станут известны, мы сообщим, что это за террористическая организация», - отметил министр. Йерликая подчеркнул решимость Турции в борьбе со всеми, кто посягает на единство турецкого народа.

Вечером, 23 октября, в начале встречи на полях саммита БРИКС в Казани Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим сегодня в Анкаре терактом.

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Теги: 
Турция  теракт 

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