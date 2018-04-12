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Происшествия     12.04.2018 16:48

В Волоколамске проводятся обыски у активистов, протестующих против мусорного полигона

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Теги:  Московская область  Ядрово  Волоколамск  полигон  обыски 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - -   В Волоколамске силовики пришли к юристу Юлии Куликовой,  защищающей организатора акций против полигона ТБО «Ядрово» Артема Любимова. Об этом сообщает Медиазона.

По информации издания, обыски, изъятия документов и компьюторов проходят также в редакции местного издания «Волоколамская неделя». По информации корреспондента «Моссовет» «Волоколамская неделя» в начале апреля сообщала, что «силовики внезапно нагрянули в торговые точки, принадлежащие предпринимателю Андрею Жданову, который был арестован 1 апреля вскоре после митинга. Сотрудники полиции произвели выемку из офисов документов и бухгалтерской отчетности. Забрали компьютеры и товар» и о других обысках.

Также, по информации Медиазоны, полицейские пришли и в спортивный комплекс Moscow Raceway, который принадлежит бизнесмену Рустему Терегулову. Полагают, что он также поддерживает протесты против мусорного полигона «Ядрово».

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Теги: 
Московская область  Ядрово  Волоколамск  полигон  обыски 

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