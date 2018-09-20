20 сентября. Mossovetinfo.ru – На западе Москвы автомобиль сбил ребенка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло на улице Удальцова. Пострадавший ребенок госпитализирован с помощью медицинского вертолета. О степени серьезности травм не сообщается.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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