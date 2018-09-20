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Происшествия     20.09.2018 16:23

Водитель сбил ребенка на западе Москвы

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Теги:  ДТП  авария  дети 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – На западе Москвы автомобиль сбил ребенка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Удальцова. Пострадавший ребенок госпитализирован с помощью медицинского вертолета. О степени серьезности травм не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.


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Теги: 
ДТП  авария  дети 

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