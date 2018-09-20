20 сентября. Mossovetinfo.ru – На западе Москвы автомобиль сбил ребенка, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



ДТП произошло на улице Удальцова. Пострадавший ребенок госпитализирован с помощью медицинского вертолета. О степени серьезности травм не сообщается.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.