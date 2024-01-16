Другие материалы
-
Происшествия
24.01.2024, 14:59
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
24 января — Mossovetinfo.ru — Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, как сообщили в Миноборо...
-
Происшествия
22.01.2024, 08:30
47 человек оказались под завалами в результате оползня на юго-западе Китая
22 января — Mossovetinfo.ru — В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, сошедшего в по...
-
Происшествия
16.01.2024, 07:50
Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске
16 января — Mossovetinfo.ru — Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске, 38-летний мужчина скончалс...