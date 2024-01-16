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Происшествия     24.01.2024 14:59

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

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Теги:  ИЛ-76  крушение  Госдума  Володин 

24 января — Mossovetinfo.ru — Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, как сообщили в Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, все они погибли, сообщает ТАСС.

Госдума подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76, передает «Дума ТВ», слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Пилотов наших, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных», — заявил председатель ГД. Запад должен прозреть — кому они помогают, -- также отметил Володин.

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Теги: 
ИЛ-76  крушение  Госдума  Володин 

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