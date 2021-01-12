12 января. Mossovetinfo.ru – Восемь человек, включая ребенка, погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Свердовской области.



Пожар произошел в ночью 12 января в квартире на втором этаже жилого дома на улице Рассветная. По данным МЧС, всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека.



Площадь пожара составила 30 квадратных метров, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».