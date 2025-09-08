 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     09.09.2025 10:11

Врач скорой, приехавший по вызову, выпал с 18 этажа на севере Москвы

Теги:  скорая  врач  тело  18 этаж 

9 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью на севере Москвы e элитного ЖК было обнаружено тело врача-педиатра скорой, прибывшей по вызову к ребенку в квартиру на 18 этаже.

По информации Mash, около 2 часов ночи бригада скорой поднималась на 18-й этаж, чтобы осмотреть маленького пациента. Спустя некоторое время тело педиатра обнаружили под окнами дома.

Консьерж рассказал, что видел, как медики зашли в квартиру, а позже заметил вторую скорую — уже к месту падения. Что именно произошло — пока неизвестно.

Карта места

