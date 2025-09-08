Другие материалы
-
Происшествия
09.09.2025, 10:11
Врач скорой, приехавший по вызову, выпал с 18 этажа на севере Москвы
9 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью на севере Москвы e элитного ЖК было обнаружено тело врача-педиатра ско...
-
Происшествия
08.09.2025, 20:38
Собственницы зоогостиницы в Чехове задержаны СК
8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Чехове задержаны собственницы гостиницы для собак, подозреваемые в жестоком обраще...
-
Происшествия
08.09.2025, 06:13
Осужденному за хищения Олегу Митволю отказали в помиловании
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя,...