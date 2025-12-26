ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - губернатор

9 января — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду сообщил около полуночи в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры», - написал Гладков.



Также губернатор сообщил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.



По состоянию на 6 часов утра около 556 тыс. человек лишились света и тепла в Белгородской области, у 200 тыс. нет воды, - сообщил Гладков.



«На 06:00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения», - сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что «ситуация крайне непростая».



«Сейчас расцветет, и мы сможем в полной мере оценить ущерб и сроки восстановления, ситуация крайне непростая», - написал Гладков.