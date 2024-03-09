ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

14 марта — Mossovetinfo.ru —Представители Запорожской атомной электростанции сообщили об обстреле объектов критической инфраструктуры станции. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЗАЭС.



"ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар.



Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям", говорится в сообщении.





Накануне в МИД России В МИД РФ заявили, что Россия продолжит усиливать защиту ЗАЭС от Киева и западных кураторов а также выразили особую признательность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который с марта 2022 года 12 раз посетил Россию, в том числе четыре раза по приглашению РФ побывал на ЗАЭС.