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Происшествия     07.03.2025 10:00

Выбросы мазута на побережье Черного моря участились из-за потепления - МЧС РФ

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Теги:  МЧС  ЧС  танкеры  крушение  мазут  выбросы  Черное море 

7 марта — Mossovetinfo.ru — Выбросы мазута из Черного моря на побережье Краснодарского края участились из-за потепления, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«В Краснодарском крае в связи с повышением температуры окружающей среды зафиксированы участившиеся случаи точечных выбросов мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы», - сказали в МЧС.

Также сообщается, что протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы.

Также официальный телеграм-канал МЧС России в пятницу, 7 марта, сообщил следующие данные о работах по очистке нефтепродуктов:

Всего с начала работ в Керченском проливе:
— очищено более 384 километров берега;
— собрано почти 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта;
— вывезено на площадки временного хранения порядка 110 тыс. тонн;
— просеяно вибрационной установкой 53,6 тыс. тонн.

На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках работ водолазами МЧС России:
— совершено 1 112 спусков;
— собрано почти 2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 3 876 квадратов дна. С использованием трех эжекторных установок собрано и поднято свыше 6 тонн мазута.

В акватории Черного моря:
— обследовано более 9,4 тыс. квадратных километров;
— обработано сорбентом 60,9 тыс. квадратных метров;
— собрано 25 тонн нефтесодержашей смеси.

В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута. Специалисты:
— обследуют 265 километров берега;
— собрали 147,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму:
— обследуют 525,4 километра берега;
— очищено 222,8 километра берега;
— всего собрано почти 763 тонны загрязненного песка и грунта.

В Севастополе:
— обследуют 165 километров берега;
— собрано и вывезено 825 тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, в конце января из резервного фонда Правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров Волгонефть в Керченском проливе 15 декабря 2024 года

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Теги: 
МЧС  ЧС  танкеры  крушение  мазут  выбросы  Черное море 

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