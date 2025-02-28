7 марта — Mossovetinfo.ru — Выбросы мазута из Черного моря на побережье Краснодарского края участились из-за потепл...

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили ег...

28 февраля - Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не ...