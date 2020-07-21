21 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово, сообщается на официальном сайтестоличного ГСУ СК РФ.
В период с 3 июля 2020 года в Южном Бутово было совершено несколько нападений на женщин. Нападения совершались в вечернее время, нападавший совершал в отношении женщин насильственные действия сексуального характера.
В общей сложности в правоохранительные органы поступило 7 заявлений от пострадавших, все они описали одинаковые приметы нападавшего.
В результате работы следствия и сотрудников полиции был задержан мужчина 1991 года рождения, подозреваемый в совершении этих нападений. Три потерпевшие уже опознали в задержанном нападавшего. Следственные действия продолжаются.
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