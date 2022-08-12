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Происшествия     12.08.2022 17:04

Задержан управляющий гостевого дома, в котором при пожаре погибли трое детей - СК МО

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Теги:  Московская область  Видное  пожар  дети  СК 

12 августа. Mossovetinfo.ru - Следственным отделом по г. Видное ГСУ СК России по Московской области задержан управляющий гостевого дома, в котором 11 августа 2022 произошло возгорание и погибли трое детей: девочки 2013 и 2015 годов рождения, а также их брат 2016 года рождения, - сообщает СК.

СК установлено, что строение в котором произошел пожар по документам является частным домовладением, однако по факту функционирует как гостевой дом, насчитывает 12 комнат, которые сдаются в аренду без оформления каких-либо договорных взаимоотношений, в том числе и мигрантам.

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Теги: 
Московская область  Видное  пожар  дети  СК 

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