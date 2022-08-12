Задержан управляющий гостевого дома, в котором при пожаре погибли трое детей - СК МО

12 августа. Mossovetinfo.ru - Следственным отделом по г. Видное ГСУ СК России по Московской области задержан управляющий гостевого дома, в котором 11 августа 2022 произошло возгорание и погибли трое детей: девочки 2013 и 2015 годов рождения, а также их брат 2016 года рождения, - сообщает СК.



СК установлено, что строение в котором произошел пожар по документам является частным домовладением, однако по факту функционирует как гостевой дом, насчитывает 12 комнат, которые сдаются в аренду без оформления каких-либо договорных взаимоотношений, в том числе и мигрантам.