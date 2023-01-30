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Происшествия     30.01.2023 12:45

Задержаны несовершеннолетние, причастные к повреждению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта - ФСБ

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Теги:  УФСБ  школьники  8 класс  транспортная инфраструктура  диверсия  теракт  мессенджер 

30 января, Mossovetinfo.ru - Задержаны учащиеся 8 класса вступившие в контакт посредством мессенджера Telegram с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД, сообщили ИА "Моссовет" в УФСБ России по городу Москве и Московской области. В сообщении отмечается, что "указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по ст. 205 УК России «Террористический акт» или ст. 281 УК России «Диверсия»", за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

"Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления и получения за это денежных средств", - отмечается в сообщении.

УФСБ России по городу Москве и Московской напоминает, что, только инициативное и своевременное информирование органов федеральной службы безопасности России об устремлениях злоумышленников к выведению из строя объектов транспорта и дорожной инфраструктуры позволит избежать негативных последствий и уголовной ответственности.
Телефоны УФСБ России по городу Москве и Московской области: +7-495-625-28-19; +7-495-914-21-03. Адрес электронной почты: Moscow_mo@fsb.ru

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Теги: 
УФСБ  школьники  8 класс  транспортная инфраструктура  диверсия  теракт  мессенджер 

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