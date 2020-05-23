23 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, захвативший в субботу днем заложников в отделении «Альфа-банка», задержан. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что спецназ провел штурм здания и задержал захватчика. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства



Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в отделении банка по адресу: ул. Земляной вал, дом 41.