Происшествия     26.02.2026 15:01

Заключен под стражу призывавший к убийствам сотрудников правоохранительных органов - УФСБ

26 февраля — Mossovetinfo.ru — Задержан житель г. Москвы, 1985 года рождения, причастный к публичной пропаганде экстремистской деятельности, - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, используя мессенджер «Телеграм», опубликовал комментарий с призывом к убийству сотрудников правоохранительных органов. В ходе следственных мероприятий по адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты пистолет иностранного производства и боеприпасы», - отмечается в сообщении УФСБ.

Также отмечается, что задержание осуществлено УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по Московской области.

В отношении указанного лица, на основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности,
следственным отделом по г. Мытищи ГСУ СК Российской Федерации по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ ,
- публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды,
- унижение достоинства человека по признаку принадлежности к социальной группе с угрозой применения насилия, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»),
ч. 2 ст. 280 УК РФ
- (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»),
а также
- ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что действия сооснователя и руководителя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

