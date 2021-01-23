Застрелили жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве

23 января. Mossovetinfo.ru - В ночь на субботу 23 января на территории загородного клуба «Александр» в Новой Москве после бытового конфликта на свадьбе один из гостей застрелил жениха и его брата, уроженцев Молдавии.



Следователи проводят мероприятия в рамках доследственной проверки, введен план "Перехват" для розыска подозреваемого, - сообщает корреспондент ИА Моссовет.



ЧП произошло во второй день свадебных мероприятий. Загородный клуб «Александр» расположен в районе Крекшино в 10 км от Внуково.