18 июня. Mossovetinfo.ru – Молодой человек 2000 года рождения погиб от удара током, катаясь на крыше электропоезда, сообщается на официальном сайте московского межрегионального управления СК РФ на транспорте.
Тело молодого человека было обнаружено на крыше электропоезда «Александров – Москва» в районе станции Перловская. При осмотре тела были обнаружены повреждения, характерные для электротравмы. Кроме того, у погибшего были обнаружены перчатки, которые «зацеперы» используют для несанкционированного проезда.
Проводится доследственая проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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