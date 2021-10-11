Женщина погибла под колесами электробуса после конфликта на Киевском вокзале

11 октября. Mossovetinfo.ru – На площади Киевского вокзала женщина погибла под колесами электробуса в результате конфликта, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



Сообщается, что 10 октября женщина вступила в конфликт с мужчиной, в ходе конфликта мужчина нанес женщине удар, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под колеса подъезжавшего электробуса. От полученных травм женщина скончалась.



По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.