6 сентября. Mossovetinfo.ru – Женщина в Москве выманила у своей знакомой около 2,3 миллиона рублей под предлогом снятия порчи, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что в период со 2 июня по 31 августа передала своей знакомой 2 миллиона 284 тысячи рублей за снятие порчи. Деньги она передавала частями по разным адресам Москвы и Подмосковья.



По данному заявлению полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.