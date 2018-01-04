Собянин рассказал, как решаются транспортные проблемы в Москве

4 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём личном блоге, как решаются транспортные проблемы столицы.



По словам Собянина, к 2012 году Москва вплотную подошла к полному дорожному коллапсу. «Можно было и дальше наблюдать, как город катится к катастрофе. А можно и нужно было принимать экстренные меры», - отметил мэр Москвы.



«Первым шагом стало развитие общественного транспорта. Это было абсолютно необходимо.Мы развернули беспрецедентную по масштабам и сложности программу строительства рельсового транспорта - метро, МЦК, пригородного сообщения», - подчеркнул Собянин.



Кроме того, было принято «непростое и конфликтное решение о создании выделенных полос для общественного транспорта, что позволило обеспечить регулярность движения автобусов».



Также обновляется подвижной состав, закупаются новые автобусы и трамваи. «Теперь на коммерческих маршрутах бесплатно перевозят льготников и принимают к оплате единые городские билеты», - подчеркнул Собянин.



«Мы начали самую большую программу дорожного строительства за всю историю существования Первопрестольной. Построили и реконструировали порядка 600 км дорог, в т.ч. провели реконструкцию десятка вылетных магистралей. Реконструировали 14 крупнейших развязок на МКАД. Построили почти 400 инженерных сооружений - мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, подземных переходов...», - добавил мэр Москвы.



«Но при всем при этом, чем больше дорог мы строим, тем больше машин выезжает на улицы города», - продолжил Собянин.



«Чтобы каким-то образом снизить хотя бы транзитное движение, в центре в настоящее время строятся три городские магистрали – Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда и Южная рокада. Гигантские, сопоставимые по сложности и протяженности с ТТК дорожные объекты, которые позволяет проезжать насквозь через город, минуя центр», - подчеркнул мэр города.

