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19.05.2024, 07:48
Сингапур следит за новой волной Covid по мере роста числа инфекций
19 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство Сингапура внимательно следит за новой волной случаев заражения Covid-19 в остр...
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11.05.2024, 09:15
Из-за экстремального геомагнитного шторма северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России
11 мая — Mossovetinfo.ru — Северные сияния смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального ге...
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04.05.2024, 09:27
Китай запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны
4 мая — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу запустил лунный зонд «Чанъэ-6» для сбора образцов грунта с обратной стороны...