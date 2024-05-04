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Другое     19.05.2024 07:48

Сингапур следит за новой волной Covid по мере роста числа инфекций

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Теги:  Сингапур  Covid 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство Сингапура внимательно следит за новой волной случаев заражения Covid-19 в островном государстве после того, как, по оценкам, количество еженедельных случаев почти удвоилось за неделю, закончившуюся 11 мая, сообщает Блумберг

Правительство “внимательно отслеживает траекторию этой волны”, - говорится в заявлении Министерства здравоохранения в субботу. В нем говорится, что предполагаемое число случаев Covid-19 почти удвоилось до 25 900 за неделю с 5 по 11 мая по сравнению с 13 700 за предыдущий период.

По данным министерства, среднесуточные госпитализации из-за Covid-19 выросли примерно до 250 с 181 за тот же период. Ведомство попросило государственные больницы сократить количество несрочных плановых операций и перевести подходящих пациентов в учреждения по уходу, чтобы сохранить количество больничных коек.

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Теги: 
Сингапур  Covid 

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