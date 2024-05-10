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17.05.2024, 08:29
NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ
17 мая — Mossovetinfo.ru — В НАТО рассматривают возможность отправки в Украину инструкторов для обучения ВСУ. Пре...
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Мнения
15.05.2024, 12:27
Новый лидер Тайваня должен должен сделать серьезный выбор между мирным развитием и конфронтацией - КНР
15 мая — Mossovetinfo.ru — Новый лидер Тайваня должен серьезно отнестись и сделать четкий выбор между мирным развити...
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Мнения
10.05.2024, 17:28
Боррель: Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине
10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, заяви...