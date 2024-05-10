NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ

17 мая — Mossovetinfo.ru — В НАТО рассматривают возможность отправки в Украину инструкторов для обучения ВСУ. Президент США Байдена против, поскольку может вовлечь США и Европу в войну, пишет New York Times.



По данным газеты, Украина официально обратились в США и НАТО с просьбой обучить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта - для более быстрого развертывания.



Пока Соединенные Штаты ответили "нет", пишет издание. Но глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил журналистам, что "со временем мы придем к этому".



Как заявил газете неназванный источник в Пентагоне, обучение украинских войск может проходить во Львове. Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше.