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Мнения     17.05.2024 08:29

NYT: НАТО приближается к решению об отправке сил на Украину для обучения ВСУ

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Теги:  Украина  ВСУ  СВО  обучение  США  Пентагон  НАТО 

17 мая — Mossovetinfo.ru — В НАТО рассматривают возможность отправки в Украину инструкторов для обучения ВСУ. Президент США Байдена против, поскольку может вовлечь США и Европу в войну, пишет New York Times. 

По данным газеты, Украина официально обратились в США и НАТО с просьбой обучить 150 000 новобранцев ближе к линии фронта - для более быстрого развертывания.

Пока Соединенные Штаты ответили "нет", пишет издание. Но глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил журналистам, что "со временем мы придем к этому".

Как заявил газете неназванный источник в Пентагоне, обучение украинских войск может проходить во Львове. Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше.

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Теги: 
Украина  ВСУ  СВО  обучение  США  Пентагон  НАТО 

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