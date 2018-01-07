209 мигрантов прорвались в Испанию после штурма границы с Марокко

7 января. /Mossovetinfo.ru /. Более 300 мигрантов штурмовали 7 января границу Марокко с Испанией и 209 пересекли границу в районе анклава Мелилья и оказались на территории испанского Королевства, сообщает Reuters.



Испанские власти в воскресенье назвали этот прорыв массовым «насильственным пересечением».



Сообщается, что пострадал один офицер полиции, а также медицинская помощь оказана четырем мигрантам, получившим травмы при пересечении границы.