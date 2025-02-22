25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта - Трамп

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп заявил, что 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, и добавил, что введёт дополнительный 10-процентный налог на импорт из Китая. Эти меры усилят его борьбу с крупнейшими торговыми партнёрами США. США введут таможенные пошлины в отношении ЕС на уровне 25% не только на автомобили, но и на «все остальное», сообщил Трамп. ЕС был сформирован для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами, и успешно этим занимается, отметил Трамп.



Трамп допустил, что США откажутся от идеи введения пошлин на импорт из Великобритании и страны договорятся о свободной торговле. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной с премьером Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.



Правительство Канады в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы США не ввели обещанные президентом Дональдом Трампом тарифы. Об этом 27 февраля заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.



Также 10 февраля Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Ожидается, что они вступят в силу 12 марта. Решение касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Евросоюза, Мексики, Южной Кореи и Японии.