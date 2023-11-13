25 ноября — Mossovetinfo.ru — Автобусы с 39 палестинскими заключенными выехали в пятницу вечером из израильской тюрьмы "Офер", которая расположена недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Эту информацию подтвердил находящийся на месте корр. Синьхуа, сообщает агентство.39 палестинцев, среди них 24 женщины и 15 несовершеннолетних, были освобождены в рамках соглашения о временном перемирии, достигнутом между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на первое временное гуманитарное перемирие между двумя воюющими сторонами в секторе Газа. Оно вступило в силу в пятницу в 7:00 утра по местному времени.В рамках четырехдневного прекращения огня, ХАМАС освободит по меньшей мере 50 заложников из Газы в обмен на около 150 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.Также в пятницу первая группа заложников, состоящая из 13 израильских женщин и детей, была отправлена в Египет из сектора Газа.Кроме того, в тот же день ХАМАС освободил 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин, сообщило Министерство иностранных дел Катара в соцсети X.Израильские войска наносили авиаудары и проводили наземную операцию в секторе Газа с 7 октября в ответ на внезапное нападение ХАМАС.На фото (Фото: Синьхуа) 24 ноября, Бейтуния. Люди машут освобожденным палестинским заключенным в автобусе