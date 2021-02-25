Армия Армении потребовала отставки Пашиняна

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Армянские военные потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, с соответствующим заявлением выступил Генеральный штаб армянской армии.



Таким образом армянские военные отреагировали на решение Пашиняна отправить в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.



В заявлении указано, что решение об увольнении Хачатряна было принято «по недальновидным и необоснованным причинам». Также указано, что данное решение «было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях».



С учетом тяжелой ситуации в Армении, решение об увольнении первого замначальника Генштаба военные считают «антигосударственным и безответственным шагом».



Ранее Никол Пашинян заявил, что во время последнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, армянские ракеты российского ракетного комплекса «Искандер» не взорвались или взорвались не полностью. Хачатрян высмеял слова Пашиняна, после чего был отправлен в отставку.