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В мире     25.02.2021 11:54

Армия Армении потребовала отставки Пашиняна

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Теги:  Армения  Никол Пашинян  армия 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Армянские военные потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, с соответствующим заявлением выступил Генеральный штаб армянской армии.

Таким образом армянские военные отреагировали на решение Пашиняна отправить в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна.

В заявлении указано, что решение об увольнении Хачатряна было принято «по недальновидным и необоснованным причинам». Также указано, что данное решение «было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях».

С учетом тяжелой ситуации в Армении, решение об увольнении первого замначальника Генштаба военные считают «антигосударственным и безответственным шагом».

Ранее Никол Пашинян заявил, что во время последнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, армянские ракеты российского ракетного комплекса «Искандер» не взорвались или взорвались не полностью. Хачатрян высмеял слова Пашиняна, после чего был отправлен в отставку.

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Теги: 
Армения  Никол Пашинян  армия 

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