Атака Ирана на Израиль может начаться уже в понедельник – госсекретарь США

5 августа — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник, пишет Axios со ссылкой на источники.



Госсекретарь сказал, что неясно, какую форму примет ответный удар. И США не знают точного времени атаки.



Блинкен позвонил союзникам, чтобы свести к минимуму ответные меры противников Израиля, оказав на них давление «насколько это возможно». Он назвал это «лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну». Также Блинкен призвал «сдержать израильскую реакцию».



Также минувшей ночью ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ударами. «Ночью ВВС Израиля нанесли удар по складу с оружием и нескольким объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы» в районе Кфаркелы на юге Ливана», — указывается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.



Израиль подготовил в рабочее состояние подземный бункер для руководства в районе Иерусалима из-за ожидаемой атаки со стороны «Хезболлах» и Ирана, сообщил портал Walla.



США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.

«Израиль столкнулся с экстраординарной угрозой... Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», - заявил он в интервью CNN.