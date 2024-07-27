Другие материалы
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В мире
05.08.2024, 09:46
Атака Ирана на Израиль может начаться уже в понедельник – госсекретарь США
5 августа — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболл...
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В мире
31.07.2024, 09:45
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
31 июля — Mossovetinfo.ru — Политический лидер ХАМАСА, глава политбюро палестинского движения, Исмаил Хания был убит...
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В мире
27.07.2024, 13:58
ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
27 июля — Mossovetinfo.ru — «Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный п...