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В мире     26.03.2021 09:36

Авария сухогруза в Суэцком канале привела к росту цен грузоперевозки

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Теги:  Суэцкий канал  авария  грузоперевозки  рост цен 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, привела к росту цен на перевозки грузов маршрутами, не связанными с Суэцким каналом, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, стоимость перевозки контейнера из Китая в Европу выросла в четыре раза, по сравнению с ценами марта 2020 года и достигла 8 тысяч долларов. Перевозка нефти танкерами категории Suezmax достигла 17 тысяч долларов в день - максимальный показатель с июня прошлого года.

По мнению экспертов Bloomberg, простой танкеров с нефтью, заблокированных в Суэцком канале, может привести к росту цен на нефть до 10% и выше.

24 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и полностью заблокировал движение. По данным системы позиционирования судов, заблокированными остались около 150 судов с обеих сторон канала. В том числе, блокировка затронула суда, на борту которых находится около 10 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

Операция по снятию сухогруза с мели продолжается третьи сутки, однако пока она не принесла результатов.

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Теги: 
Суэцкий канал  авария  грузоперевозки  рост цен 

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