26 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, привела к росту цен на перевозки грузов маршрутами, не связанными с Суэцким каналом, сообщает агентство Bloomberg.По данным агентства, стоимость перевозки контейнера из Китая в Европу выросла в четыре раза, по сравнению с ценами марта 2020 года и достигла 8 тысяч долларов. Перевозка нефти танкерами категории Suezmax достигла 17 тысяч долларов в день - максимальный показатель с июня прошлого года.По мнению экспертов Bloomberg, простой танкеров с нефтью, заблокированных в Суэцком канале, может привести к росту цен на нефть до 10% и выше.24 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и полностью заблокировал движение. По данным системы позиционирования судов, заблокированными остались около 150 судов с обеих сторон канала. В том числе, блокировка затронула суда, на борту которых находится около 10 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.Операция по снятию сухогруза с мели продолжается третьи сутки, однако пока она не принесла результатов.