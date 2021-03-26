В мире 26.03.2021, 13:17 Названы новые условия для въезда россиян в Германию

26 марта. Mossovetinfo.ru — Стали известны новые условия для въезда россиян в Германию, сообщает НТВ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Для того, чтобы сесть на самолет в Герм...