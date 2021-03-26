Другие материалы
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В мире
26.03.2021, 13:17
Названы новые условия для въезда россиян в Германию
26 марта. Mossovetinfo.ru — Стали известны новые условия для въезда россиян в Германию, сообщает НТВ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Для того, чтобы сесть на самолет в Герм...
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В мире
26.03.2021, 12:10
Байден заявил про намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году
26 марта. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции о намерении баллотироваться в 2024 году на второй президентский срок. При этом, баллотироваться он снова намерен ...
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В мире
26.03.2021, 09:36
Авария сухогруза в Суэцком канале привела к росту цен грузоперевозки
26 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, привела к росту цен на перевозки грузов маршрутами, не связанными с Суэцким каналом, сообщает аг...