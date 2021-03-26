 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     26.03.2021 12:10

Байден заявил про намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Джо Байден  США  выборы  выборы президента США 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции о намерении баллотироваться в 2024 году на второй президентский срок.

При этом, баллотироваться он снова намерен в тандеме с вице-президентом Камалой Харрис.

В тоже время Байден заявил, что у него нет привычки планировать на 3,5-4 года вперед, свое намерение вновь баллотироваться в президенты он назвал «ожиданиями».

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Каждый из кандидатов одержал победу в 26 из 52 американских штатов, однако за Байдена проголосовали штаты с большим количеством выборщиков. В результате Байден получил 306 голосов выборщиков и стал новым президентом США.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Джо Байден  США  выборы  выборы президента США 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:17 В мире Названы новые условия для въезда россиян в Германию

12:52 Общество В Подмосковье погиб известный музыкант Александр Липницкий

12:10 В мире Байден заявил про намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году

11:20 В России Автомобилистов на Дальнем Востоке предупредили о трудностях с прохождением техосмотра

11:07 В России Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru